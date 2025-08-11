'Rüşvet' İddiaları Sonrası Spotify’dan Türkiye Editörlerine Soruşturma

Spotify'ın genel merkezi, Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma yürütüyor. Soruşturma sebebinin bazı sanatçıların “Listeler hangi kriterlere göre oluşturuluyor?” sorusunu gündeme gelmesi olduğu söyleniyor. Öte yandan listelerin hazırlanmasında rüşvet alındığına dair iddialar da iddia edilmişti.

'Rüşvet' İddiaları Sonrası Spotify'dan Türkiye Editörlerine Soruşturma
Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar açısından önemli bir vitrin olan platform, Türkiye'de son dönemde ciddi eleştirilerin hedefi haline geldi.

SANATÇILARDAN CİDDİ İDDİALAR

Birçok Türk müzisyen, Spotify’da çalma listelerinin hangi kriterlere göre oluşturulduğunun belirsiz olduğunu belirtiyor. Listelere dahil edilme süreçlerinin şeffaf olmaması, bazı sanatçılar tarafından sansür ve rüşvet iddialarıyla gündeme taşındı. Bununla birlikte, dinlenme sayılarının yapay yollarla artırıldığı, yani bot yüklemelerle manipülasyon yapıldığı da öne sürülüyor.

Aydilge, Ferhat Göçer ve Oğuzhan Koç gibi tanınmış isimler de bu duruma tepki gösteren sanatçılar arasında yer alıyor.

SPOTİFY'DAN TÜRKİYE EDİTÖRLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Habertürk’ün haberine göre, söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Rekabet Kurumu devreye girdi. Kurumun başlattığı ön inceleme sonrası, Spotify da kendi bünyesinde harekete geçerek Türkiye’deki editörler hakkında soruşturma başlattı. Şirketin bu adımı, rüşvet ve adaletsizlik iddialarına karşı kamuoyuna bir yanıt niteliği taşıyor.

UYGULAMALAR MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurulu, Spotify hakkında yürütülen incelemeyi geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu. Soruşturma kapsamında, şirketin rekabeti engelleyici uygulamalarının olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle, bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağlandığı ve içerik üreticileri arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki şikayetler dikkat çekiyor.

Ayrıca, telif ücretlerinin dağıtımında adil davranılmadığı ve bu durumun “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”a aykırı olabileceği ihtimali de detaylı biçimde inceleniyor.

Kaynak: Habertürk

