Samsun'da Korkutan Alevler: Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir fındık bahçesinde henüz bilinmeyen bir bir sebepten dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği yangının ardından soğutma çalışmaları başlattı. Yangın sonucunda fındık bahçesinde bulunan bir ev de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA