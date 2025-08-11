Samsun'da Korkutan Alevler: Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Yurdun çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Samsun'da da alevler yükseldi. Fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Son Güncelleme:
Samsun'da Korkutan Alevler: Ormana Sıçramadan Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Bafra ilçesinde bir fındık bahçesinde henüz bilinmeyen bir bir sebepten dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Samsun'da Korkutan Alevler: Ormana Sıçramadan Söndürüldü - Resim : 1

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği yangının ardından soğutma çalışmaları başlattı. Yangın sonucunda fındık bahçesinde bulunan bir ev de kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de Kabus Bitmiyor! Tahliyeler Başladı... Villalar Alev Alev YandıÇanakkale'de Kabus Bitmiyor! Tahliyeler Başladı... Villalar Alev Alev YandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Orman yangınları Samsun
Son Güncelleme:
Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Hayatını Kaybetti
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Brent Petrol Fiyatı Düştü Gözler Pompada! Benzin ve Motorine İndirim Gelecek Mi? 11 Ağustos 2025 Akaryakıt, Benzin, Motorin, LPG Fiyatları Brent Petrol Fiyatı Düştü Gözler Pompada!
Edirne'de Seyir Halindeki Akaryakıt Tankeri Alev Aldı Edirne'de Seyir Halindeki Akaryakıt Tankeri Alev Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar