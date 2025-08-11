Samsun'da Korkutan Alevler: Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Yurdun çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Samsun'da da alevler yükseldi. Fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir fındık bahçesinde henüz bilinmeyen bir bir sebepten dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği yangının ardından soğutma çalışmaları başlattı. Yangın sonucunda fındık bahçesinde bulunan bir ev de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
