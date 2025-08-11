Edirne'de Seyir Halindeki Akaryakıt Tankeri Alev Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde Keramettin köyü yakınlarında meydana geldi. 34 JM 8867 plakalı tankerle seyir halinde olan sürücü N.Y., araçtan aniden yükselen alevleri fark edince tankeri yol kenarına çekerek durumu acil servise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Edirne ve Süloğlu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede çevredeki otluk alana sıçraması üzerine ekipler hem tanker hem de çevredeki alan için yoğun bir müdahalede bulundu. Yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Yangında tanker ciddi hasar görürken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA