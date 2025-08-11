Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ataşehir TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Ataşehir’de TEM Otoyolu Finanskent bölgesinde bugün sabah saat 09:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca hayatını kaybetti. Kaza, TEM Otoyolu Finanskent mevkiinde gerçekleşti. Yakup Karaca’nın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaca, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 65 yaşındaki Karaca yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

YAKUP KARACA KİMDİR?

1960 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde doğan Yakup Karaca, 1979 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1985’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamlayan Karaca, yüksek lisans eğitimini Avrupa Birliği Araştırmaları (Ankara Üniversitesi, 1988) ve Ortadoğu Araştırmaları (Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, 1991) alanlarında yaptı. 2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci lisans eğitimini tamamladı.

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kariyerine 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Karaca, 1996’da Planlama Uzmanı oldu. 2006’da İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde görev yaptıktan sonra 2007’de DPT Müsteşarlığı’na dönerek Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı. 2010’da DPT’den emekli olan Karaca, aynı yıl Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2015’te Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olan Karaca, bu görevini 2019 yılına kadar sürdürdü.Evli ve iki çocuk babası olan Yakup Karaca, Arapça ve İngilizce biliyordu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Basın İlan Kurumu Trafik kazası
Son Güncelleme:
