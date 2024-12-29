İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na Tazminat Ödeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül para cezasına çarptırıldı. Karagül, İmamoğlu’na 20 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na Tazminat Ödeyecek

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kandil'e para aktardığını'', "İBB kasasından rüşvet dağıttığını'' öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karagül hakkında 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na Tazminat Ödeyecek - Resim : 1

İMAMOĞLU DAVAYI KAZANDI

Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27 Aralıkta görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, davayı kabul ederek, Karagül'ün Ekrem İmamoğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme tazminatın 31 Mart 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi. Kararda, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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