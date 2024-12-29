Acıdan Çığlık Attıran Sancının Sebebi Öyle Bir Şey Çıktı ki! 15 Yıldır Fıtık Sanıyordu Meğer…

Niğde’nin Bor ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Azize Okurlar, yaklaşık 15 yıldır devam eden boyun ve kulak ağrılarının nedenini öğrenmek için doktora başvurdu.

Ağrı kesicilerden fayda görmeyen yaşlı kadının çekilen MR görüntüsünde kulak arkasındaki kemikte uzama olduğu görüldü.

KBB Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Keskin, hastanın kulak arkasındaki stiloid proses kemiğinin, kas tendonu kireçlenmesi sonucu 3 santimetre uzadığını ve çevre dokulara battığını tespit etti. Yapılan ameliyat sonrasında Azize Okurlar'ın kulak arkasındaki fazla kemik alındı.

“FITIK DEĞİL, KEMİK UZAMASI ÇIKTI”

“Bazen ağrılardan çığlık atasım geliyordu. Geceleri uyuyamadığım oluyordu” diyen Okurlar şunları söyledi: Özellikle başımı sağa-sola çevirdiğimde ağrıyordu. Boyun fıtığı olduğum düşüncesiyle, ağrı kesiciler kullansam da pek işe yaramıyordu. Ancak Bor'da gittiğim bir nöroloji uzmanı doktor, 'Kulağınla ilgili bir şey olabilir. Bir kulak-burun-boğaz uzmanına muayene olsan iyi olur' dedi. Ondan sonra fıtık değil, kemik uzaması olduğu ortaya çıktı.

“UZAYAN KEMİK AĞRILARA YOL AÇMIŞ”

Azize Okurlar'ın yaşadığı kemik uzamasının, nadir görülen ‘eagle sendromu’ olduğunu söyleyen Op. Dr. Hüseyin Keskin “Bu hastamızda kemik uzaması, kas tendonu kireçlenmesi sonucu meydana gelmiş. Uzayan kemik, çevre dokulara battığı için ağrılara yol açmış” dedi.

Kaynak: DHA