İmamoğlu-Yavaş'a İlginç Benzetme: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gül de Böyleydi'

Türkiye siyasetinde son yıllarda muhalefetin en öne çıkan isimleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş oldu. İki CHP'li başkan arasında zaman zaman rekabet temelli bir gerginlik olduğu iddiaları basına yansısa da, iki taraf da iktidara karşı ayrı ayrı birer rakip olarak öne çıkıyor.

İKİ FARKLI MİZAÇ

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; son olarak iki başkan için çarpıcı bir benzetme Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Uzun yıllar siyasette birlikte yol yürüyen ancak her zaman mizaçları başta olmak üzere birçok noktada ayrıştıkları bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün arasındaki ilişki yeniden gündeme geldi.

YOL ARKADAŞLIĞINDAN KOPUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı sürecinde yol ayrımına geldikleri bilinen Erdoğan ve Gül ile CHP içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında karşı karşıya getirilen İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bu noktada benzeştiği iddia ediliyor.

Kaynak: Gazete Duvar