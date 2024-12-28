CHP'li Seçmenlere Soruldu: Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?

ORC Araştırma, 22-16 Aralık tarihleri arasında CHP'li seçmenlerle bir anket çalışması gerçekleştirdi.

CHP'li 2390 kişiye, "Özgür Özel'i Başarılı Buluyor musunuz?", "CHP'li Belediyelerin Çalışmalarından Memnun musunuz?", "Partinizi ve Sizi En İyi Temsil Eden Milletvekilleri Kimlerdir?" ve "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Hangisi Olmalı?" soruları yöneltildi.

Ankete verilen yanıtlar şöyle oldu:

Özgür Özel'i Başarılı Buluyor musunuz?

Başarılı yüzde 53,7

Ne Başarılı Ne Başarısız yüzde 16,7

Başarısız yüzde 29,6



CHP'li Belediyelerin Çalışmalarından Memnun musunuz?

Memnunum yüzde 65,9

Ne Memnunum Ne Memnun Değilim yüzde 14,6

Memnun Değilim yüzde 19,5

Partinizi ve Sizi En İyi Temsil Eden Milletvekilleri Kimlerdir?

Ali Mahir Başarır yüzde 41,7

Veli Ağbaba yüzde 32,4

Deniz Yavuzyılmaz yüzde 28,2

Mustafa Sarıgül yüzde 26

Umut Akdoğan yüzde 23,4

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Hangisi Olmalı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1

ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 35,4

Her İkisi de Olabilir yüzde 14,8

Fikrim Yok yüzde 10,7