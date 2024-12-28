AKP'de 'Salon Boş Kalacak' Telaşı: Üniversite Öğrencileri Kongreye Gitmeye Zorlandı

Yerel seçimde yaşanan hayal kırıklığının ardından AKP'de kongre süreci devam ediyor. Taban yenilik talep ederken tek adaylı yapılan seçimlerde atamalar genel merkezden yapılıyor. Gümüşhane'de 11 puan erime yaşayarak belediye yönetiminin ortağı MHP'ye kaptıran AKP bugün saat 13.00'te il kongresini gerçekleştirecek. Mevcut başkan Mehmet Emin Erdoğdu ile yola devam edecek olan AKP kongre adresi olarak Gümüşhane Üniversitesi Mustafa Çalık Kongre Merkezi'ni seçti. Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılması beklenirken üniversite öğrencilerine baskı yapıldığı iddia edildi.

'MÜDÜRLER İSTEMİYORUZ AMA MECBURUZ DEDİ'

Gerçek Gündem'e ulaşan Gümüşhane Üniversitesi'nden öğrenciler, kongreye katılmaları için kendilerine baskı uygulandığını iddia etti. Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan bir öğrenci kongre ile ilgili süreci şu şekilde aktardı: "Yurtta kalan öğrencilere, memurlara, öğretmenlere katılımı zorunlu tutuyorlar. Gitmek istemiyoruz. İtiraz edince müdürlerimiz bize 'Biz de gitmek istemiyoruz ama mecburuz' diyorlar."

'HER EĞİTMEN EN AZ 10 ÖĞRENCİ GETİRECEK'

Öğrenci iddialarına şöyle devam etti: "İlk önce memurları odaya çağırıp zorunlu demişler. Sonra bizim eğitmenleri çağırdılar. 'Her eğitmen en az 10 öğrenci ile gelecek' dediler."

KAYBEDİLEN BELEDİYELERDEN BİRİSİ

Gümüşhane'de Yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşandı. AKP'nin oy oranı yüzde 49'dan yüzde 38'e geriledi. İl belediyesini Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye kaptıran AKP 11 puanlık bir erime yaşadı. Kongre sürecinde Gümüşhane'de ciddi değişikliğe gitmeyen AKP, il yönetiminde yola mevcut başkan Mehmet Emin Erdoğdu ile devam edecek.