Veli Ağbaba'nın Acı Günü

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, hayatını kaybetti. Cenazenin yarın Malatya'da defnedileceği öğrenildi.

Veli Ağbaba'nın Acı Günü

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba acı haberle yıkıldı. Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba yaşamını yitirdi.

Ağbaba’nın cenazesinin 29 Aralık Pazar günü (yarın) öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de cenazeye katılmak için yarın Malatya’ya geleceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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