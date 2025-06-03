İBB'ye 5. Dalga Operasyonda Yeni Gelişme
İBB'ye yönelik başlatılan 5. dalga operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, ifadeleri alınan 4 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Erdoğdu, Sukas, Erçevik ve Çalık'ın hakimlik işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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