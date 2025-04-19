İBB Meclisi'nde Anlamlı 'Minguzzi' Kararı, Adı En Sevdiği Yerde Yaşayacak

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adının, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kaykay pistinde yaşatılmasına karar verildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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İBB Meclisi'nde Anlamlı 'Minguzzi' Kararı, Adı En Sevdiği Yerde Yaşayacak

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kaykay pistine verildi.

İBB Meclisi’nin nisan ayı 3. Oturumunda toplantını gündem maddelerinde, 24 Ocak’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ye de yer verildi.

Minguzzi’nin adı, çok sevdiği ettiği Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan kaykay pistinde yaşatılacak. Söz konusu karar, İBB Meclisi’nde oy birliği ile alındı.

Söz konusu parktaki kaykay pistinin Minguzzi’nin vakit geçirmeyi en çok sevdiği yerlerden biri olduğu bildirildi.

İBB Meclisi'nde Anlamlı 'Minguzzi' Kararı, Adı En Sevdiği Yerde Yaşayacak - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti.

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