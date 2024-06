İBB İstanbul Vakfı’nın bağış kampanyasına yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen İstanbullularla ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Bağış kampanyasının başladığı günden bu yana, 7 Haziran itibariyle 1.574 hisse bağışı yapıldı. Toplam 22 milyon 36 bin TL bağış toplanan kampanya ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılacak.

4 YILDA 800 BİN AİLEYE ULAŞILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına özenle ulaştırmaya bu yıl da devam ediyoruz. Son 4 yılda 800 bin aileye ulaştık” dedi.

İstanbul Vakfı ilgili sayfasında, her yapılan bağışın miktarı ve bağışçı sayısı şeffaf şekilde yayımlanıyor. Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabiliyor. Bu yıl belirlenen bir hisse bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi.

KONSERVE YAPILARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

Kesimler, her yıl olduğu gibi TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki 1 hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler yine her yıl olduğu gibi Noter gözetiminde, veteriner denetiminden geçerek, din görevlisi eşliğinde bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle kamera kaydına alınarak gerçekleşecek.