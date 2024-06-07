Tuvaletini yapmak için araçtan indi, yamaçtan aşağı düştü

Manisa’da bir kişi arabada alkol aldıktan sonra tuvaletini yapmak için araçtan indi. Yamaç kenarına giden kişi, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Son Güncelleme:
Tuvaletini yapmak için araçtan indi, yamaçtan aşağı düştü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan dağlık bir alanda alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek yamaçtan aşağı düşen vatandaşı Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mesir Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 arkadaş birlikte vakit geçirmek için araçla Mesir Tabiat Parkı civarlarındaki bir yamaca çıktı. Burada park ettikleri aracın içerisinde bir süre alkol alan 2 arkadaştan biri H.O., tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Araçtan inen H.O. birkaç adım ilerledikten sonra dengesini kaybederek yamaçtan aşağı düştü.

H.O.’nun yamaçtan aşağı düştüğünü gören arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri, yamaçtan aşağıya inerek ip yardımıyla kurtardıkları H.O.’yu yukarı çekip, acil sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
12 uyuşturucu çetesi çökertildi! 266 tutuklama 12 uyuşturucu çetesi çökertildi!
Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü Denge iyi ayarlanmazsa turşu bozuluyor. İşte turşucuların gerçek ölçüsü
Meteoroloji uyardı! Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
AKP kulisleri: Kongreyi erteleme operasyonu partide birçok kişiyi kızdırdı Kongreyi erteleme operasyonu partide birçok kişiyi kızdırdı
Meteoroloji uyardı! Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?