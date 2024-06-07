YKS yarın TYT ile başlıyor: 3 milyon öğrenci sınava girecek

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sınav maratonu, yarın yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. YKS'ye toplam 3 milyon 120 bin 878, birinci oturumu TYT'ye ise 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. TYT sınavı yarın saat 10.15'te başlayacak ve 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Adayların, yanlarında sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını mutlaka bulundurması gerekiyor.

YKS'nın ilk oturumu yarın Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek.

Sınavın birinci oturumu olan TYT yarın saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. 9 Haziran'da saat 10.15’te yapılacak AYT’de ise adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün öğleden sonra oturumu olan YDT’de süre 120 dakika olacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday, ikinci oturumu olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday başvurdu. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

TESTLER

TYT’de, Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

ÖSYM'NİN ADAYLARA UYARILARI...

ÖSYM, sınav giriş belgelerinde de yer alan, sınavda geçerli olacak kuralları, "Temel Kurallar" başlığıyla internet sitesinden adaylara duyurdu. Adayların uymaları istenen kurallar şöyle sıralandı:

-Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

-Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

-Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

-Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

NÜFUS CÜZDANLARI İLE GEÇERLİLİK SÜRESİ BİTMİŞ PASAPORT KABUL EDİLMEYECEK

-Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Özel kimlik belgesi, Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar'dır. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

-Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

ADAYLAR İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

ÖSYM tarafından bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri saat 07.00'den itibaren açık olacak. Adayların nüfus cüzdanlarıyla ilgili işlemler randevusuz gerçekleştirilecek. YKS'ye girecek adayların, yanlarında sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını mutlaka bulundurması gerekiyor.

YKS’DE 1 MİLYON 97 BİN 82 KİŞİ GÖREV ALACAK

YKS’de 1 milyon 97 bin 82 kişi görev alacak. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT’de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT’de ise 36 bin 46 görevli yer alacak. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN GÖREVLENDİRME

TYT 'ye toplam 12 bin 848, AYT’ ye 8 bin 334, YDT' ye ise bin 32 engelli aday katılacak. TYT oturumunda bin 911 okuyucu işaretleyici, AYT’de bin 140 okuyucu-işaretleyici, YDT’de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak.

Kaynak: ANKA