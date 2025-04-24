İBB, İstanbul için Gün Verdi: Hazırlık Olun, Aniden Vuracak

İBB, kent genelinde hava durumuna dair dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Pazar günü itibariyle ani ve sert hava değişimi yaşanacağına ifade eden İBB, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek, yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelebileceği belirtildi.

Son Güncelleme:
İBB, İstanbul için Gün Verdi: Hazırlık Olun, Aniden Vuracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu pazar günü ve takip eden hafta içerisinde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

HAFTA SONUNA KADAR BAHAR HAVASI

İBB'den yapılan duyuruda, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında devam edeceği belirtildi.

HAVA KOŞULLARI ANİ VE SERT ŞEKİLDE DEĞİŞECEK

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağına dikkat çekildi.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Bu gelişmeyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği ve etkili rüzgarla birlikte yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Kritik Uyarı! Çok Kuvvetli Yağış GeliyorMansur Yavaş'tan Ankara'ya Kritik Uyarı! Çok Kuvvetli Yağış GeliyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul İBB fırtına İstanbul sağanak yağış
Son Güncelleme:
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Atıldığı Okulun Kabusu Oldu! Önce Öğrenciyi Bıçakladı, Sonra Öğretmeni Yaraladı Atıldığı Okulun Kabusu Oldu! Önce Öğrenciyi Bıçakladı, Sonra Öğretmeni Yaraladı
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Kritik Uyarı! Çok Kuvvetli Yağış Geliyor Başkent'te Alarm! Yarım Saat İçinde...
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı