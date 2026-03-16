'İBB Davası'nda Mahkemeden Başsavcılığa Flaş Talep Yazısı: Mahkeme Kapısı CHP'li İsimlere Kapandı mı?

İBB Davası'nı gören İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, bugünkü “vekalet” tartışmasının ardından duruşmayı başlamadan sonlandırmıştı.

MAHKEMEDEN BAŞSAVCILIĞA MÜZEKKERE YAZISI

Mahkeme, duruşmanın ertelenmesinden hemen sonra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı.

6’ncı oturumu öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi. Mahkeme, yargılamanın “sağlıklı biçimde yürütülebilmesi”, sanık savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürdürülebilmesi amacıyla salona alınacak kişilere ilişkin tedbir talep etti.

Mahkemenin yazısında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma haklarının gözetildiği belirtildi. Bu çerçevede, yargılamanın duruşma düzenine uygun şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

TALEP ONAYLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebini onayladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman imzalı yazıda, "Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra edilerek; bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması; Silivri Kaymakamlığı'nın '...' yazısı da dikkate alınarak, yerleşke çevresi ve salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla akamete uğramaması için tüm özenin gösterilmesi; suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızdan talimat alınması rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Bu karar sonrası CHP'li isimlerin duruşmayı izleyip izleyemeyeceği, ayrıca cezaevi önünde gerginlik olup olmayacağı merak ediliyor.

BU İSİMLER DIŞINDA KİMSE SALONA ALINMAYACAK

Yazıya göre, davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri alınacak. Ayrıca, daha önce belirlenen kapsam çerçevesinde basın mensuplarının da duruşmayı takip edebileceği ifade edildi.

‘SADECE 1 YAKIN ALINSIN’ TALEBİ

Mahkeme, tutuklu sanıkların ise 1’inci veya 2’nci derece yakınlarından yalnızca bir kişinin salona alınmasını istedi. Yazıda, sayılan kişiler dışında kalanların duruşma salonuna kabul edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Kaynak: Cumhuriyet