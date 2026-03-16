7 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Dehşet: Cinayetin Detayları Kan Dondurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla eski kayıp dosyalarına yönelik yeniden harekete geçti. Bu kapsamda 2019 yılında Özbekistan uyruklu Sevara Zakhıdova’nın, kardeşi Khurriyat Tursunboeva için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı kayıp başvurusu tekrar incelemeye alındı.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Kadının Maltepe’de yaşadığı eve giden ekipler, komşuların bilgisine başvurdu. Komşuların polise, o dönemde Ersin Y.’nin eşinin deport edilerek ülkesine gönderildiğini söylediğini anlattıkları öğrenildi. Aynı dönemde daireden kötü kokular geldiğini belirten komşulara Ersin Y.’nin güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını öne sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemede Tursunboeva’nın ülkeden çıkış yapmadığı ve adına kayıtlı cep telefonunun o tarihlerde Türkiye’de aktif olduğu tespit edildi.

‘TERK EDİLDİM’ DİYEREK BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Polis ekipleri, kayıp başvurusunda bulunan abla Sevara Zakhıdova’nın da ifadesine başvurdu. Yapılan görüşmelerde çift arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ersin Y.’nin kayıp başvurusundan kısa süre sonra ‘terk edildiği’ gerekçesiyle boşanma davası açtığı, Tursunboeva’nın 5 yıl boyunca davaya cevap vermemesi üzerine mahkemece boşanmaya karar verildiği belirlendi.

ÇOCUKLARINA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA BAKMIŞ

Çalışmaların devamında çiftin iki çocuğu olduğu, çocuklara Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan anne ve babanın baktığı tespit edildi.

ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE DOLAŞMIŞ

Araştırmanın derinleşmesiyle birlikte Ersin Y.’nin olaydan sonra arkadaşı Anıl Y.’nin kimliğini kullanarak farklı şehir ve ülkelere gittiği ortaya çıktı. Kayıp başvurusunun ardından ise Tursunboeva ile Ersin Y.’ye ait SIM kartların değiştirildiği ve hatların faturalarının düzenli olarak ödendiği belirlendi.

7 YIL SONRA KAN İZİ BULUNDU

Yaklaşık 7 yıl sonra çiftin yaşadığı evde yapılan olay yeri incelemesinde mutfak ve balkon bölümündeki bazı noktalarda yapılan ‘luminol’ testinde kan tepkimesi tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gürcistan’dan 9 Mart’ta çıkış yaparak Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Ersin Y. ile İstanbul’daki arkadaşı Anıl Y., düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Ersin Y., ifadesinde eşiyle mutfakta tartıştıklarını, tartışma sırasında başına sopayla vurduğunu ve eşinin hayatını kaybettiğini söyledi. Cesedi önce evin balkonuna bıraktığını, bir gün sonra marketten aldığı bahçe kumu ile üzerini kapattığını, kokunun devam etmesi üzerine de kireç döktüğünü anlattı. Şüpheli, kokunun kesilmemesi üzerine cesedi mutfağa götürerek parçaladığını, üç poşete koyduktan sonra evlerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söyledi. Daha sonra da çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın’dan otobüsle Gebze Otogarı’na gelen ailesine teslim ettiğini belirtti.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI SUÇLADI

Ersin Y., cinayeti neden işlediği sorulduğunda, eşinin ablası Sevara Zakhıdova’nın kendisine Tursunboeva’nın eski sevgilisiyle özel görüntülerini gönderdiğini, eşinin evliyken de eski sevgilisiyle görüştüğünü iddia ettiğini, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinayeti işlediğini öne sürdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Diğer şüpheli Anıl Y. ise cinayetten haberi olmadığını, arkadaşına yalnızca kimliğini verdiğini ve çocuklarını Gebze Otogarı’na götürmesine yardım ettiğini söyledi. İfadelerin ardından Ersin Y., soruşturma savcısına yer gösterme işlemi yaparak cinayeti anlattı ve cesedi attığını söylediği yeri gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ersin Y. ve Anıl Y., Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: DHA