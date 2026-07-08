İBB Davasında Flaş Gelişme: İnan Güney Dahil 6 Kişi Tahliye Edildi
İBB Davası'nda görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Metin Bal, Mehmet Karataş, Serap Karay, Seyfullah Demirel ve Ceyda Kıryak tahliye edildi.
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda devam edildi.
İBB davasında savcılık, tutuklu sanıklar görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay’ın tahliyesini istedi. Duruşmaya verilen 1 saatlik aranın ardından Mahkeme Heyeti ara kararını açıkladı.
SONRAKİ DURUŞMA 17 AĞUSTOS'TA
İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Şefi Metin Bal’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi. Sonraki duruşma 17 Ağustos’a bırakıldı.
Kaynak: ANKA