Kameralar Bu Kez Onlara Döndü: Külliye'nin Patili Dostları Lokum ve Akkız Dünya Basınının Markajında

Küresel liderlerin ve kritik savunma stratejilerinin tartışıldığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da oldukça renkli ve sempati dolu anlara sahne oluyor. Zirve takibi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kendilerine ayrılan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen yüzlerce yerli ve yabancı basın mensubu, Külliye'nin patili dostları tarafından karşılandı.