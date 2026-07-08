Kameralar Bu Kez Onlara Döndü: Külliye'nin Patili Dostları Lokum ve Akkız Dünya Basınının Markajında
NATO Ankara Zirvesi’ni takip etmek için Millet Kütüphanesi’ndeki Uluslararası Medya Merkezi’ne gelen yerli ve yabancı gazeteciler, beklenmedik bir diplomatik karşılama ile karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin sevimli Ankara kedileri 'Lokum' ve yavrusu 'Akkız', dünya basınının ilgi odağı oldu.
Kaynak: AA
Küresel liderlerin ve kritik savunma stratejilerinin tartışıldığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da oldukça renkli ve sempati dolu anlara sahne oluyor. Zirve takibi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kendilerine ayrılan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen yüzlerce yerli ve yabancı basın mensubu, Külliye'nin patili dostları tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen basın mensuplarını ağırlıyor.
Aralarında muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar ile dijital medya ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu basın mensupları, çalışma alanlarına kurulan ekranlardan zirveye ilişkin gelişmeleri anbean takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedisi "Lokum" ile yavrusu "Akkız" yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu alana götürüldü.
Uzun beyaz tüyleri, renkli gözleri ve sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavrusu, kısa sürede basın mensuplarının ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda gazeteci, kediyle fotoğraf çektirdi.
Özellikle yabancı basın mensupları, anne ve yavru kedinin cana yakın tavırlarını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Öte yandan, Merkezin ikram bölümünde, Türkiye'nin farklı yörelerine özgü yemekler ve geleneksel tatlılar servis ediliyor.
Ayrıca, ustaların geleneksel yöntemlerle hazırladığı kesme Maraş dondurması da basın mensuplarına ikram ediliyor.