Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemede sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma açıldı.

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Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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İBB davasına bakan mahkeme heyetinin ilk celseyi 9 Temmuz'da bitirmeye yönelik açıklaması sonrası İBB davası sanıkları ile mahkeme heyeti arasında gerilim meydana geldi.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

Ekrem İmamoğlu, savunma hakkını kısıtlandığı gerekçesiyle mahkeme heyetine tepki göstermesinin ardından, mahkeme başkanı İmamoğlu'nu duruşma salonundan çıkardı.

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu gelişmenin hemen ardından ise Ekrem İmamoğlu'na İBB davasındaki ifadeleriyle ilgili yeni bir soruşturma açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle 'kamu görevlisini tehdit' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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