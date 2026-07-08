Trump'tan NATO Zirvesi'nde Tahran'a Tehdit: 'İran'ı Bugün Yine Çok Sert Vuracağız!'

NATO Ankara Zirvesi’nin kapanışında Ukrayna lideri Zelenskiy ile kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'yu ateşe verecek açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime değinen Trump, "Dün gece vurduk, büyük ihtimalle bu akşam İran'ı yine çok sert vuracağız" diyerek harekat emrini ilan etti.

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Trump'tan NATO Zirvesi'nde Tahran'a Tehdit: 'İran'ı Bugün Yine Çok Sert Vuracağız!'
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Ankara Zirvesi'nden övgüyle bahseden Trump, havalimanından toplantı alanına kadar her şeyin kusursuz olduğunu söyledi. Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık" dedi.

'DÜN GECE VURDUK, BU AKŞAM YİNE VURACAĞIZ'

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef almasının ardından ABD'nin İran'daki hedeflere saldırı düzenlediğini hatırlatan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER SİLAHA ASLA İZİN VERİLEMEZ'

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerinin tekrar altını çizen Trump, Tahran'la yürütülen müzakerelerde temel gündem maddesinin ülkenin nükleer programı olduğunu belirtti.

Trump, "Çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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