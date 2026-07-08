Beşiktaş'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu! Dehşeti Vapurdaki Yolcular Fark Etti

Beşiktaş sahili açıklarında vapurdaki yolcular tarafından denizde hareketsiz şekilde duran ve hayatını kaybettiği belirlenen kadının kimliği tespit edildi. Cesedin 30 yaşındaki Ceylan Tanrıverdi'ye ait olduğu öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş Sahili açıklarında meydana geldi.

YOLCULAR SU ÜSTÜNDEKİ KADINI FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, vapurla seyahat etmekte olan vatandaşlar, denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir şahsı fark etti. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın yapıldığı noktaya ulaşan sahil güvenlik ekipleri, sudaki kadını bota alarak Beşiktaş İskelesi'ne çıkardı. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Beşiktaş'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu! Dehşeti Vapurdaki Yolcular Fark Etti - Resim : 1

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Ceylan Tanrıverdi'ye ait olduğu belirlendi. Tanrıverdi'nin cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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