İBB Başkanı İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının davasında yeni gelişme!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırının davası 12 Şubat'a ertelendi.
14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yapılan taşlı saldırının davası ertelendi.
Duruşmanın ertelenme nedeni olarak dosyadaki eksiklikler gösterilirken, duruşma 12 Şubat’a ertelendi.
NE OLMUŞTU?
14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan İmamoğlu, 7 Mayıs'ta Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğramıştı.
İmamoğlu, saldırının ardından yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı.
Taşlı saldırıda birçok yurttaş yaralanmış, Erzurum Valisi olayda yaralananların sayısını 17 olarak açıklamıştı.
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