Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri: Yönetimin istifasını talep ediyoruz

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum yönetim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılmasına gelen tepkilerin ardından geri adım atmıştı. Ancak senatoda alınan karara göre Fen-Edebiyat Fakültesi, ‘Fen Fakültesi’ ve ‘İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ olarak ikiye bölündü. Yönetim Bilimleri Fakültesi de kapatılarak İİBF’ye dahil edilecek. Plan, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kayyum yönetimin fakülteleri bölmesi kararının üzerine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri açıklama yaptı. Akademisyenler, yönetimin istifasını talep etti.

“REKTÖRLÜK TARAFINDAN YAPILAN VE TAMAMEN GERÇEK DIŞI AÇIKLAMA UTANÇ VERİCİ”

Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun 20 Aralık 2023 toplantısında fakültelerle ilgili aldığı kararın kabul edilemez ve kaygı verici olduğunu söyleyen akademisyenler, “Öğrencilerimiz ve kamuoyundan gelen ciddi tepkiler üzerine rektörlük tarafından yapılan ve tamamen gerçek dışı bilgiler içeren açıklama da utanç verici ve kurumumuz adına son derece üzücüdür. Fen-Edebiyat Fakültesindeki tüm birimler fakültenin ikiye bölünmesi konusunda aylar önce olumsuz görüş bildirmiş olmasına rağmen konu hiçbir akademik kurulda tartışılmadan senato gündemine getirilmiştir. Dayatılan usul bu denli geniş çaplı bir yeniden yapılandırmaya ne denli özensiz ve keyfi bir şekilde girişildiğini gözler önüne sermektedir. Üniversitemizde üç yıldır itiraz ettiğimiz şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten uzak, tepeden inme karar verme anlayışı maalesef bir kez daha ortaya çıkmıştır” açıklamasında bulundu.

KARARLAR SENATO TOPLANTI TARİHİNDEN SADECE 2 GÜN ÖNCE BİLDİRİLDİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kapatılması ve Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen ve Toplum ve İnsan Bilimleri Fakülteleri olarak ikiye bölünmesi önerisi senatonun toplantı tarihinden sadece iki gün önce senatörlere bildirildi. Bu öneri ise toplantı sabahı yeniden değiştirildi, bu sefer de kayyum yönetim tarafından henüz 16 ay önce yeni bir fakülte altında yapılandırılmış olan eski Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu bölümlerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne eklenmesi gündeme alındı.

Akademisyenler, ani gündem değişikliği ile senatörlerin temsil etmekte oldukları birimlere hiçbir danışma imkanları olmadan karar vermeye mecbur bırakıldıklarını söyledi.

“YÖNETİM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR KAMUOYUNU YANILTIYOR”

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamanın kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ifade eden akademisyenler, “Öncelikle belirtmek gerekir ki senatoda rektör ve yardımcıları dahil 4 kişi, birden çok makam işgal etmeleri ve mükerrer oy kullanmaları sebebiyle 8 oya sahiptir. Son 3 yılda hoyratça yapılan değişikliklerle, Senato akademik birimleri temsil etme geleneğini kaybetmiştir. Böyle bir senatoda yapılan oylamanın sağlığından, salt veya nitelikli çoğunlukla karar alınması arasındaki farkın anlamından söz etmek mümkün değildir. Bu şartlar altında mevcut yönetimin yerleşmiş akademik usul ve esasları yok sayan tasarrufları meşru kabul edilemez” dedi.

“AKADEMİSYENLERDEN YÜZDE 94 GÜVENSİZLİK OYU ALAN ATANMIŞ BİR YÖNETİMLE DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Kayyum yönetimin liyakat üzerine kurulu bir sistemi son 3 yılda tamamen altüst ettiğini ifade eden akademisyenler, rektörlüğün okulun geleneklerinden ve itibarından tamamen uzaklaştığını söyledi:

“Üstelik yıllarca tüm akademik birimlerde çalışılıp 2012'de Senato'da oybirliği ile kabul edilen akademik ilkeleri yok saymış, akademisyenlerden yüzde 94 güvensizlik oyu almış atanmış bir yönetimin sağlıklı bir kurumsal tasarım yapabilmesi zaten mümkün değil. Usullere en ufak bir saygı göstermeden alınan kararlarla Boğaziçi Üniversitesi yeni bir yönetim krizine daha sokulmaktadır. Öğretim üyelerinin yanı sıra, bin bir zorluklarla üniversitemize giren öğrencilerimiz de fakültelerinin bu şekilde dönüştürülmesine itirazlarını kuvvetle dile getirmektedir.”

“BOĞAZİÇİ DÜZELTİLEMEYECEK ZARARLAR GÖRMEDEN YÖNETİMİN İSTİFASINI TALEP EDİYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yönetimin istifasını talep ettiklerini ifade etti:

“Bu yönetimin ülkenin en güzide üniversitelerinden birini yönetemediği bir kere daha acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir üniversitenin akademisyenlerine ve öğrencilerine RAĞMEN yönetilmesi mümkün değildir. Boğaziçi Üniversitesi düzeltilemeyecek zararlar görmeden bu yönetimin istifasını talep ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem