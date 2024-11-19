İBB Başkanı İmamoğlu Yarın CHP Lideri Özel'le Görüşecek

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'le yarın bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede, TBB'nin kayyım uygulamasına karşı atabileceği adımlar ve TBMM'ye sunulacak yasa teklifine ilişkin çalışmaların ele alınacağı kaydedildi.

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İBB Başkanı İmamoğlu Yarın CHP Lideri Özel'le Görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. İmamoğlu, kayyıma karşı Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) çalışmalarını anlatacak.

İBB Başkanı İmamoğlu Yarın CHP Lideri Özel'le Görüşecek - Resim : 1

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBB'nin kayyım uygulamasına karşı atılabilecek adımlar ve bu konuda TBMM'ye sunulabilecek yasa teklifine ilişkin çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun, yarın CHP’nin Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile de bir araya geleceği bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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