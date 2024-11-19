'Açık Radyo' Artık 'Apaçık Radyo' Olarak İnternet Ortamına Döndü

RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun, internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

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'Açık Radyo' Artık 'Apaçık Radyo' Olarak İnternet Ortamına Döndü

Karasal yayını 16 Ekim'de kesilen Açık Radyo, Apaçık Radyo ismiyle geri döndü. Test yayınlarına 8 Kasım'da başlayan Apaçık Radyo, 11 Kasım itibarıyla yayın hayatına yeniden 'merhaba' dedi.

'Açık Radyo' Artık 'Apaçık Radyo' Olarak İnternet Ortamına Döndü - Resim : 1

apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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