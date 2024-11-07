Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınında “Ermeni soykırımı” ifadesinin kullanılması nedeniyle daha önce idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun lisansını iptal etmişti. Daha önce sosyal medya hesabından yayın hayatına devam edeceğini açıklayan Açık Radyo test yayınına başlıyor.

Yapılan açıklamada internet üzerinden test yayınına başlayacağını ifade eden Açık Radyo ayrıca kapalı oldukları sürede ödül aldıklarını duyurdu.

ÜÇ GÜN SÜRECEK VE MÜZİKTEN İBARET OLACAK

Açık Radyo'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Merhaba kâinat!

Bugün verecek çok haberimiz var, öncelikle büyük haberi verelim: Test yayını başlıyor!

Üç gün sürecek ve müzikten ibaret olacak bu test yayınını dinlemenizi, “Şimdi ve Burada!” diyeceğimiz zaman ve yeri öğrenmek için de takipte kalmanızı öneririz! (Böylece, belki çeşitli dijital platformlardan bize ilettiğiniz, bazen radyomuzu arayıp “çalsanız ya…” dediğiniz o şarkılardan birini de duyarsınız, kim bilir?)

Not: 2001 tarihinde -düşünüp taşınma zamanı geldiğinde- yazdığımız Açık Site manifestosunda internet mecrasından nasıl bahsettiğimizi hatırlarsınız: “Zonk zonk atan bir yer”.

İşte bu zonk zonk atan yerlerden biri, hukuki süreç sonuçlanana dek asıl mecramız olacak.

(Bunu söylemeye gerek var mı böyle bir dayanışma içindeyken, bilmiyoruz ama) bir de dipnot: Bulunduğunuz her yerde radyonuzun sesini açın!

Radyonuzun sesini açın demişken, İyi Tasarım tam da bunu yaptı! Diyalog temasıyla gerçekleşen İyi Tasarım İzmir Radyo’yu, Açık Radyo devraldı. Duyduk ki, Ömer Madra’nın tanıdık sesini duyup, 'Yoksa gerçekten burada mı?' diye heyecanla kabini kolaçan edenler olmuş.

Bu arada Açık Radyo, bir yayını dahi yokken, bir ödül daha aldı! Yanımızda olan herkese, bir kez daha teşekkür ederiz!

Kavuşmamıza az kaldı,

Açık Radyo ekibi."