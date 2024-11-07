Hakkında Soruşturma Başlatılan Tuncer Bakırhan'dan Açıklama: 'Geçmişten Ders Alınmadığını Gösteriyor'

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında, 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, soruşturmaya konu olan konuşmasında 'tarihsel bir mücadele belleğine atıfta bulunduğunu' belirterek, "Hazmedilemeyen ve çarpıtılan bu konuşmam bugün başka bir hukuksuzluğa vesile edilmek isteniyor" dedi.

Bakırhan, açıklamasında şunları kaydetti:

'HUKUKSUZLUĞUN ALTINI ÇİZDİM'

"Konuşmamda hukuksuz uygulamaların altını çizdim ve halkın bu saldırılar karşısında boyun eğmeyeceğini ifade ettim. Tarihsel bir mücadele belleğine atıfta bulunarak, geçmişte katledilen önemli şahsiyetleri hatırlattım ve bu şiddet politikalarının çözüm getirmediğine vurgu yaptım. Bu bağlamda, Seyid Rıza’nın 'Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu; ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun' sözünü de paylaştım.

'BAKANLIK KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR'

Hazmedilemeyen ve çarpıtılan bu konuşmam bugün başka bir hukuksuzluğa vesile edilmek isteniyor. İçişleri Bakanlığı yetkisini aşıp kendisini yargı yerine koyarak, yaptığım bu konuşma üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.

'DİYALOG SÜRECİ BAŞLATILMALI'

30 yıldır demokratik siyasette ısrar eden, türlü oyunlara, işkencelere ve hapislere rağmen vazgeçmeyen bir siyasetçi olarak ifade ediyorum, bu hukuksuzluktan geri dönülmeli, kayyım uygulamalarına son verilmeli ve halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Kürt sorununda barışa yönelik adımlar bir an önce atılmalı, savaş ve şiddet politikalarına son verilmelidir. Diyalog ve müzakere süreci yeniden başlatılmalı, çatışmasız ve demokratik bir Türkiye inşa edilmelidir.

'EĞER BİR İNCELEME BAŞLATILACAKSA...'

Kürt sorununun demokratik çözümüne niyeti olanlar sağduyulu bir yol izlemelidir. İçişleri Bakanlığı başlattığı hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Eğer bir inceleme başlatacaksa, yalan ve iftiralarla toplumu yanıltan ve manipüle eden kişiler hakkında başlatmalıdır. Geçmişten bugüne kadar benzer hedef göstermelerin Türkiye halklarına neler kaybettirdiğini biliyoruz. Acı deneyimlerin bir kez daha yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA