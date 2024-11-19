Niğde'de Yürüyüşe Çıkan Belaruslu İkizler Sırra Kadem Bastı

Niğde’de yürüyüşe çıkan Belarus uyruklu iki kardeş haber alınamamasının ardından, arama çalışmaları başlatıldı.

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Niğde'de Yürüyüşe Çıkan Belaruslu İkizler Sırra Kadem Bastı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da yürüyüşe çıkan Belarus uyruklu ikiz kız kardeş, kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu Valentina ve Maria İvankova adlı ikizler, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan dağcı kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışmasının devam ettiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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