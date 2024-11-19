Rekabet Kurumu'ndan Hepsiburada'nın Satışına Onay

Rekabet Kurumu, e-ticaret platformu Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye satışını onayladı.

Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin çıktı.

E-ticareti şirketi Hepsiburada.com'un çoğunluk hissesinin, 1.167 milyar dolarlık satış bedeliyle Kazak Kaspi'ye satıldığı bildirilmişti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, işlem kapsamında, toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devir sözleşmesinin, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi olduğu ve kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklendiği belirtilmişti.