Ev Sahibi Kiracılarına Dehşeti Yaşattı! Baba ile Kızı Hastanelik Etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iddialara göre, ev sahibi A.T., 4 senelik kiracıları Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal'ın ödedikleri 4 bin 200 liralık kira bedeline zam yaparak ücreti 20 bin liraya yükseltti.

Yeni kira zammını kabul etmeyen kiracı ve ev sahibi arasında tartışma çıktı. Yaşadığı İstanbul’dan Ankara'ya gelen A.T., aileye saldırmak için kiracıların yaşadığı sokaktaki boş bir dükkanı kiraladı.

3 DİKİŞ ATILDI, BURNU KIRILDI

Ev sahibi A.T. sokak ortasında Seçil Kaysal’a demir sopa ile saldırdı. Babasını arayarak yardım isteyen genç kızın yardımına koşan yüzde 70 fiziksel engelli Himmet Kaysal da darp edildi. Yaralı baba ile kızı hastaneye nakledildi. Saldırgan ev sahibi ise gözaltına alındı. Uğradıkları saldırı nedeniyle Seçil Kaysal'ın kaburgasında ve sol kolunda kırıklar oluştu. Açılan başına da 3 dikiş atılan Kaysal'ın babasının ise burnu kırıldı.

Kaysa, yaşadığı şiddeti şöyle anlattı: Dört seneye yakındır burada ailemle beraber yaşıyorum. Son bir buçuk senedir kira artışları yüzünden en sahibimle sürekli sorunlar yaşıyorum. Her mahkemeye gittiğimizde yasal zam üzerinden artış yapılması kararı verildi ama ev sahibi kabul etmedi. Engelli çocuğum üzerinden beni tehdit ediyordu. Dün oğlumu berbere götürüyordum. Yakınlarda bir dükkan kiralamış. Bir anda oradan çıktı. Tartışma çıkardı. Engelli oğlumu hedef gösterip, ‘seni bu oğlunun acısıyla yaşatacağım' dedi. Yanıma gelip yumruk attı ve sopayla saldırdı. Yerde sürüklendim.

Kaynak: İHA