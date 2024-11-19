14 Yaşındaki Çocuğun 500 Lira İçin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen 14 yaşındaki Salim Attal cinayetinin detaylara ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
14 Yaşındaki Çocuğun 500 Lira İçin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal ve 17 yaşındaki Samet K. silahlı kavgada vurularak yaralanmış. Salim Attal olayda hayatını kaybetmiş, Samet K. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 yaşındaki gencin cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

14 Yaşındaki Çocuğun 500 Lira İçin Öldürüldüğü Ortaya Çıktı - Resim : 1

500 TL İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Salim Attal'ın, Ali isimli arkadaşının 500 TL alacağı için; abisi Ahmet ve arkadaşı Samet K. beraber olayın yaşandığı yere gittiler. Ali Çolak alacağı olan 500 TL'sini saldırgandan istedi. Saldırgan para istenince kavga çıkartıp Ahmet Attal'a tokat attı. Daha sonra Salim Attal abime nasıl vurursun diye saldırgana vurdu. Öfkelenen saldırgan silahını çekip Samet K. ve Salim'i vurup olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Hüseyin Gürbüz, “Alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu söylüyorlar. Önceden para için kavga etmişler. Hala daha kanlar yerde duruyordu. Bizim çocuklar burada oynuyordu. Çocuklara da gelebilirdi” dedi.

Niğde'de Yürüyüşe Çıkan Belaruslu İkizler Sırra Kadem BastıNiğde'de Yürüyüşe Çıkan Belaruslu İkizler Sırra Kadem BastıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ev Sahibi Kiracılarına Dehşeti Yaşattı! Baba ile Kızı Hastanelik Etti Zammı Reddeden Kiracılarını Hastanelik Etti
Yürüyüşe Çıkan İkizler Sırra Kadem Bastı Yürüyüşe Çıkan İkizler Sırra Kadem Bastı
Hababam Sınıfı'na Damgasını Vurmuştu: Oyunculuğu Bırakan Kıvırcık Ömer'in Yeni Mesleği Şaşırttı Hababam Sınıfı'na Damgasını Vurmuştu: Oyunculuğu Bırakan Kıvırcık Ömer'in Yeni Mesleği Şaşırttı
Kış Gelmişken Mutlaka Değerlendirin: Mandalinanın Cilt İçin 5 Faydası Ortaya Çıktı Kış Gelmişken Mutlaka Değerlendirin: Mandalinanın Cilt İçin 5 Faydası Ortaya Çıktı