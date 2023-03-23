İmamoğlu duyurdu: Müzelerimiz iftardan sonra ücretsiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayı boyunca müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.

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İmamoğlu duyurdu: Müzelerimiz iftardan sonra ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan boyunca belediyeye bağlı müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, ”Ramazan ayı boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamıza kayıt yaptırarak ziyaret edebilirsiniz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu
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