Elazığ’da 3,5 büyüklüğünde deprem
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6,96 kilometre oldu.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.40’ta Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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