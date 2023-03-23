AKP kamuyu yok etti! 63,2 milyar dolarlık satışla 8'e katladı

Cumhuriyet'in önemli stratejik kurumlarının da aralarında yer aldığı kamu varlıklarını birer birer satan AKP, özelleştirmelere 2022 yılında da devam etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2022 yılında 504 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. AKP iktidarında gerçekleştirilen özelleştirmelerin toplam tutarı, 63,2 milyar dolara ulaştı.

HARAÇ MEZAT SATIŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu, iktidarın kamu varlıklarının satışına yönelik agresif politikasını gözler önüne serdi. 1986-2022 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam 71,3 milyar dolarlık tutarının yüzde 88’ini AKP döneminde gerçekleştirilen özelleştirmeler oluşturdu.



AKP iktidarında kamunun elindeki önemli varlıklar birer birer elden çıkarıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verileri de AKP döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelere ayna tuttu. AKP iktidarının ilk yılı olan 2003 yılında 8 milyar 240 milyon dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. AKP’li yıllarda özelleştirmelerden en fazla gelir edilen yıl ise 2013 yılı oldu. 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirmelerden edilen toplam gelir kayıtlara, 12 milyar 486 milyon dolar olarak geçti.

AKP döneminde bazı yıllara göre gerçekleştirilen özelleştirmelerin tutarı ise şöyle sıralandı:



2006: 8 milyar 96 milyon dolar

2010: 3 milyar 82 milyon dolar

2014: 6 milyar 266 milyon dolar

2018: 1 milyar 359 milyon dolar

2022: 504 milyon dolar

EN YAKICI ÖZELLEŞTİRME ŞEKERDE

AKP döneminde gerçekleştirilen en yakıcı özelleştirmelerden biri de Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde yaşandı. 2008 yılında özelleştirme programına alınan Türkşeker’e ait 14 fabrikanın özelleştirilmesi süreci 2018 yılında tamamlandı. Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları Albayrak Grubu’na satıldı. Şeker fabrikalarının tamamına yakını da iktidara yakın sermaye gruplarına verildi.