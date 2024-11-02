Hrant Dink'ten Kürtlere Kritik Uyarı! O Görüntüler Yıllar Sonra Tekrar Gündem Oldu

19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Agos Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink’in geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde, Kürtlere Ermenileri örnek göstererek kritik bir uyarı yapan Dink, “Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse, bugün aynen tekrarlanıyor" diyor.

“Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi, kendilerini Osmanlı’nın zulmünden kurtaracaktı ama yanıldılar” ifadelerini kullanan Dink, açıklamasının devamında “Çünkü onlar geldiler; işlerini, kendi hesaplarını yaptılar, çekip gittiler ve burada kardeşli kardeşle kan içerisinde bıraktılar" diye konuşuyor.

Hrant Dink, “Amerika bu, gelir. O kendi hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çeker gider. Ondan sonra da burada tekrar insanları kendi didişmesi içinde bırakır gider" diyor.

Dink, konuşmasında Kürtlere kritik bir uyarıda bulunarak "Emperyalizm aynen Ermeniler gibi Kürtleri de kullanır gider. Kürtler, bu noktada ya yegane devletleri olan Türkiye'ye sahip çıkacak ya da Amerika, İsrail gibilerinin peşine takılarak elde olanı da kaybedecekler" diye konuşuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem