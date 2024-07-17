Hrant Dink Davasında Sanıklar Birbirini Suçladı: 'Emri Verenler Beraat Etti'

Tuğba Özer

Hrant Dink cinayeti kapsamında aralarında istihbaratçıların ve komutanların bulunduğu kamu görevlilerinin “tasarlayarak kasten adam öldürme” ve “Anayasayı ihlal” suçlarından yargılandığı davanın 2. celsesine 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Tutuklu sanık Okan Şimşek, tutuksuz sanık Ali Öz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale, Veysel Şahin, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Osman Gülbel ve Yavuz Karakaya tutuklu bulundukları cezaevinden; tutuksuz sanıklar Mehmet Ayhan, Bekir Yokuş, Mehmet Ali Özkılınç, Onur Karakaya ve Volkan Şahin ise ikamet ettikleri illerden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

'TEDBİR ALMAK ÜSTLERİMİZİN GÖREVİYDİ'

Sanıklardan Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Veysel Şahin, dün yaptığı savunmasında cinayetten 6 ay önce Coşkun İğci’nin kendisine Yasin Hayal’in Hrant Dink’i öldürmek istediğine dair ihbarda bulunduğunu, kendisinin de bu ihbarı Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Okan Şimşek’e ilettiğini söylemişti. Şimşek bugün yaptığı savunmada kendisinin de bilgiyi üstü olan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız’a ilettiğini belirterek şunları söyledi: “Yüzbaşı Metin Yıldız benim kendisine verdiğim Yasin Hayal tarafından Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisini asayiş toplantısında aktardı. Komutan Albay Ali Öz ‘bunu sonra görüşürüz’ diyerek konuyu kapattı. Cinayet hazırlığı ile ilgili Temmuz 2006’da aldığımız tüm bilgiyi şube müdürümüz Metin Yıldız’a ve istihbarat şube müdürü Hüseyin Yılmaz’a aktardık. Konuyla ilgili tedbir almak üstlerimizin göreviydi. FETÖ’cü değilim ve örgüt adına suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum.”

ŞUBE MÜDÜRÜNÜ SUÇLADI

Ev hapsinde olan Dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz de duruşmada savunma yaptı. Öz söz konusu ihbarın iddia ettiği gibi Metin Yıldız tarafından kendisine iletmediğini öne sürdü. Öz, “Bu davada yargılanmama dayanak konu hiçbir bilgim olmayan Hrant Dink isimli gazeteciyi Yasin Hayal ve arkadaşlarının öldüreceğine dair bilginin tarafıma iletildiği iddiasıdır. Yargılama sırasında bu bilginin önemli olduğu iddia edildi. Eğer önemli idiyse bu bilginin bana aktarılması gerekirdi. Bilgiyi alan personele kayıtlara alınmaması için emir mi verilmiştir?” diye sordu.

Şube Müdürü Metin Yıldız’ı suçlayan komutan Öz, şöyle devam etti:

“Arazide çalışan personelin ilk kayıt olarak görülen görev sonuç raporu ilk komutana çıkarılmaz. Görev sonuç raporunu hazırlamakla mükellef kişi Okan (Şimşek) ve Veysel (Şahin)’dir. Arkadaşlar o gün iki satır yazsalardı hiç bu işe muhatap olmayacaklardı. Alınan ham bilgi istihbarat haline getirilmemiş. Metin Yıldız günlük istihbarat toplantısında konunun bana sözlü olarak iletildiğini öne sürmüştür. Ancak ortada konuyla ilgili bir görev sonuç raporu ya da somut bir belge yok. Ortada bir görev sonuç olmadığından konunun bir daha toplantılarda gündeme gelmediğini kendisi başka bir ifadesinde belirtmiştir. Bunu görev sonuç raporuna işlemesi gereken kişi şube müdürüdür. Komutan mı yapacak? Şube müdürünün yapması gereken şeyi komutan yaparsa tüm gün kışladan çıkamaz.

Görev sonuç belgesini düzenleyen Metin Yıldız, Okan Şimşek, Veysel Şahin ve Gazi Günay’dır. Benim belgenin düzenlenmesinde hiçbir dahlim yoktur. Olay sonrası düzenlendiği iddia edilen haber kayıt formunun Metin Yıldız tarafından düzenlendiği kayıtlarda bellidir. Cinayetten sonra müfettişler Trabzon’a geldi ve inceleme yaptı. Hakkımda soruşturma izni verilmedi. Sorumluluk yüklenmedi bana. Sorumlu olan Metin yıldız beraat etti, bana ceza verildi…”

'HABERİM YOKTU DİYOR, YALAN'

2 gün süren duruşmalarda sanıklar sıklıkla birbirlerini suçlarken, bazı sanıklar savunmalarında Yargıtay’ın kendilerine emri veren üstlerine verilen beraat kararını onayıp, kendilerinin yeniden yargılanmasına tepki gösterdi.

Dink cinayetinden önce eylem yapılacağına dair yazıyı düzenleyenlerden Trabzon Emniyeti’nden tutuklu Mehmet Ayhan, “Erhan Tuncel’in yardımcı istihbarat elemanlığı sorunluydu. Haberim yoktu diyor, yalan… Amirim Ercan Demir o süreçte yetkilidir, beraat etti” diye konuştu.

Okan Şimşek de “Dink’in öldürüleceğine dair benim verdiğim istihbari bilgileri, cinayetten 1 gün sonra alınmış gibi rapor yazdıran şube müdürüm Metin Yıldız bu davadan beraat etti” dedi.

Dün savunma yapan Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Veysel Şahin ise “Beni günah keçisi yaptılar” diyerek önlem almayan amirlerini suçlamıştı:

“Cinayetten 6 ay önce edindiğim bilgiyi vakit geçirmeden bütün üst amirlerime bildirdim. Benim bütün amirlerime bildirdiğim bir olaya dahil olmam akılla mantıkla izah edilemez. Yetki ve sorumluluk sahibi amirlerim cinayetin önlenmesi için önlem almadıkları gibi ceremesini de bana ve aileme çektiriyorlar.”

KARAR BEKLENİYOR

Sanıklar Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya’nın dinlenmeleri gerekçesiyle duruşma 11 Ekim saat 10.00’a ertelendi. Demirkale ve Karakaya’nın savunmalarının ardından davada karar çıkması bekleniyor.