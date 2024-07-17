Esenyurt'ta Korkutan Yangın! Ev Küle Döndü

Esenyurt'ta bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev küle dönerken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Çevre binalarda mahsur kalan çok sayıda kişi ise tahliye edildi.

Esenyurt'ta Korkutan Yangın! Ev Küle Döndü

İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün gecekonduya yayılırken çevredeki binalar dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan etkilendi. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.

EV KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra çevredeki binalarda dumandan etkilenen 1'i çocuk çok sayıda kişiyi tahliye etti. Yangın çıkan gecekondu ise küle döndü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Fuat Çelik, "Gecekondu sahibi yangını gördü fakat müdahale edemedi. İtfaiyeyi aradık. Durum vahim, gecekondu kül oldu. Can kaybı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Mal sahibi ile görüştüm, elektrik de olabilir çocuklar da yapmış olabilir. Ama can kaybı yoktu. Bir itfaiyeci arkadaş da dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun" dedi.

Belediyeye Ait Restoranda Yangın!Belediyeye Ait Restoranda Yangın!Güncel

3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çeşme'deki Yangın Faciasıyla İlgili Yeni Gelişme3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Çeşme'deki Yangın Faciasıyla İlgili Yeni GelişmeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Esenyurt Yangın
Suç Makinesi Antalya'da Yakalandı: 177 Ayrı Dosyası Var Suç Makinesi Antalya'da Yakalandı: 177 Ayrı Dosyası Var
Hatay'da Ambulans Devrildi: 2 Yaralı Hatay'da Ambulans Devrildi: 2 Yaralı
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek
İmamoğlu Eşini Böyle Onore Etti: Ben Bir 'Dilek Sever'im İmamoğlu Eşini Böyle Onore Etti
Ehliyetsiz Sürücü Tehlike Saçtı! 2 Motosikletli Yaralandı Ehliyetsiz Sürücü Tehlike Saçtı! 2 Motosikletli Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var?
Sarıgül'e Kaset Komplosunda Yeni Gelişme: Hüseyin Sipahi'den Rüşvet İddialarına İlk Cevap 'Kumpasla İlişkim Yok'
Önce Kabine, Şimdi Saray! Erdoğan, Yakınındaki İsmi Gönderiyor Erdoğan, Yakınındaki İsmi Gönderiyor
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Ünlü Ekonomist Doların 40 Lirayı Aşacağı Tarihi Açıkladı 'Dolar 40 Lirayı Aşacak'