Esenyurt'ta Korkutan Yangın! Ev Küle Döndü

İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün gecekonduya yayılırken çevredeki binalar dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan etkilendi. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.

EV KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra çevredeki binalarda dumandan etkilenen 1'i çocuk çok sayıda kişiyi tahliye etti. Yangın çıkan gecekondu ise küle döndü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Fuat Çelik, "Gecekondu sahibi yangını gördü fakat müdahale edemedi. İtfaiyeyi aradık. Durum vahim, gecekondu kül oldu. Can kaybı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Mal sahibi ile görüştüm, elektrik de olabilir çocuklar da yapmış olabilir. Ama can kaybı yoktu. Bir itfaiyeci arkadaş da dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA