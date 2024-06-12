Hrant Dink davası görüldü: Savcı, 'FETÖ' davasında Ogün Samast ve 6 sanık için davanın düşürülmesini istedi

GERÇEK GÜNDEM - Tuğba Özer

FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla Ogün Samast ile birlikte 11 sanığın yargılandığı davada savcı, Samast ve 6 sanık için davanın 'zaman aşımı' nedeniyle düşürülmesini istedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla hakkında açılan davada bugün İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Samast’ın 10 yıla kadar hapsi istenen yeni dava, 11 azmettirici ve emniyet görevlisinin “anayasayı ihlal” ve “örgüt adına suç işleme” suçlaması ile yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Tutuksuz yargılanan Samast duruşmaya Trabzon’dan katılırken, sanıklar Adem Sağlam Ersin Yolçu, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz ve Yasin Hayal duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Sanıklardan Trabzon TEM Şube Müdürlüğü görevlisi Adem Sağlam için “FETÖ’nün Karaman Emniyet grubunda yer aldığı ve örgüt sohbetlerine katıldığına” dair ifadeleri olan Ali Fuat Akdağ, mahkemede tanık olarak dinlendi. Akdağ, olayın üzerinden 10 yılın üzerinde zaman geçtiği için detayları ve kişileri hatırlamadığını söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mütalaasını açıklayan savcı “suç örgütü adına suç işleme” suçlamasından sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundağ, Zeynel Abidin Yavuz hakkındaki davanın zaman aşımı sebebiyle düşürülmesini talep etti. Sanık Adem Sağlam hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırma” suçlamasından ceza, “Kasten adam öldürme” suçlamasından ise beraati talep edilirken, sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer hakkında ise "anayasal düzeni değiştirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer iki sanık Faruk Sarı ve Yahya Öztürk’ün ise dosyalarının ayrılması talep edildi.

Mahkeme sanıklara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 16 Ekim, saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem