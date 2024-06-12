Fahrettin Koca, ‘insanlık göremeyeceksiniz’ dedi, Ali Yerlikaya harekete geçti

Fahrettin Koca’nın Kadıköy’de ambulansı durdurarak içinde hasta olup olmamasını kontrol eden sürücülere ilişkin paylaşımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı harekete geçirdi. Yerlikaya söz konusu kişilerin gözaltına alındığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Fahrettin Koca, ‘insanlık göremeyeceksiniz’ dedi, Ali Yerlikaya harekete geçti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hasta taşıdığına inanmadığı ambulansı durdurarak içine bakmış; içinde hasta olduğunu görünce de yoluna devam etmişti. Bu görüntüleri X hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu sözlerle tepki göstermişti: "İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde.”

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Fahrettin Koca’nın bu paylaşımı İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün söz konusu kişinin gözaltına alındığına ilişkin görüntüleri X hesabından paylaşarak şu notu ekledi:

“Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz.”

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