Hollanda, İngiltere ve Almanya'da sonra Fransa da İstanbul Başkonsolosluğunu kapattı

Fransa, Beyoğlu’ndaki konsolosluğunu bugün aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’na gidenler, binanın kapısına asılan “Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısıyla karşılaştı. Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen öncede yine Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Kanada ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kapatma kararı almışlardı.

ABD Başkonsolosu: “Avrupa’da Kuran yakılmasına misilleme olmasından endişe duyuyoruz"

Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarının ilkini 27 Ocak’ta yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Başkonsolosluğu ise hala kapılarını açık tutukluyır Dün NTV’ye bir mülakat veren ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İsveç ve Danimarka’da kuran yakılması sonrası

Eadeh, “ Amerikan vatandaşlarının güvenliği bizim ve tabii ki benim bir numaralı önceliğimiz. Herhangi bir tehdit ile ilgili istihbarat aldığımızda, vatandaşlarımızı uyarma sorumluluğumuz var. Türk hükümeti ile çok yakın çalışıyoruz. Avrupa'da Kuran yakılmasından ve olası misilleme saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Bu sebeple 27'sinde bir güvenlik uyarısı yayınladık. 29'undaki güncelleme de kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara, ibadethane gibi çok sayıda yabancının

toplandığı yerlere yönelik endişelerimizi yansıtıyor. Tabii ki bazı ibadethaneler ve diplomatik misyonlar da bunlar arasında” demişti

ABD Başkonsolosu “ABD'nin elinde somut istihbarat olup olmadığını merak ediyoruz” şeklindeki soruya ise “Türk hükümetinin desteğine müteşekkiriz. Çok yoğun şekilde araştırılıyor” yanıtını vermişti

İçişleri Bakanlığı: “İstihbari bilgiler titizlilikle kıymetlendiriliyor”

İçişleri Bakanlığı da 30 Aralık Pazartesi günü yayınladığı açıklamasında her türlü provokasyona karşı tedbirlerin alındığını ve daha önce “dost bir ülke”den gelen istihbarat sonucu sayısını vermediği kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, “İsveç, Hollanda ve Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan meş’um eylemlerden sonra, olası her türlü provakasyonlara karşı tüm değerlendirmeler yapılmış, güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kapsamda, DEAŞ ve EL-KAİDE gibi terör örgütlerinin de söz konusu menfur olayları gerekçe göstererek, pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgiler de değerlendirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkûr ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” ifadeleri kullanılmıştı.