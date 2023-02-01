Turgut Kazan'dan "adaylık" açıklaması: Anayasa'nın ilgili maddesi yoruma kapalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasını değerlendiren Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Anayasa'nın ilgili maddesinin çok net olduğunu, konunun tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

Sol Haber'den Aslı İnanmışık'a konuşan Kazan, "Anayasa'nın 101. maddesinin 2. fıkrası çok açık bir biçimde 'Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir' diyor. Bu daha önce kabul edilmiş bir fıkra. 'Sistem değişikliği' dedikleri şey her ne demekse o bir Anayasa değişikliğidir. Yeni bir Anayasa yapılmamıştır. Bu Anayasa yerine yeni bir Anayasa yapılsa o zaman bu görüş öne sürülebilir. Veya bu Anayasa değişikliği sırasında 'Daha önce Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlar için 2. fıkra uygulanmaz' gibi bir madde koyarsanız yine olabilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın yetkileri genişletilmiştir. 'Başkanlık sistemi' diye bir şey Anayasa'da yok ki" ifadelerini kullandı.

'BAŞKAN DİYE BİR KAVRAM YOK ANAYASA'DA'

"Sayın Erdoğan'ın baş hukuk danışmanı 'Bu Başkanlık sistemidir, başkan seçilmiştir' diyor" anımsatmasında bulunan Kazan, "Başkan diye bir kavram yok Anayasa'da. 'Hükümet sistemi' diye bir şey de yok. Anayasa'nın söylediğine göre Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır" ifadelerini kullandı.

Turgut Kazan şöyle devam etti: "Bugün Anayasa'ya karşı hile yapılarak seçilen bir üyenin Anayasa Mahkemesi Başkanı olacağı konuşuluyor. Böyle bir ortamda 'Yüksek Seçim Kurulu'ndan ne bekliyorsunuz?' sorusunun yanıtını bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla vermemiz mümkün değil. Anayasa'yı okuduğum zaman bunun yorumu yok, her şey çok açık. Yorumlanamaz. Aksi iddia ediliyorsa bir geçici madde konulacaktı."

"Ama bu tabii farklı bir tartışmayı getirir. 116. maddeyi bir tuzak olarak hazırlıyorlardı ve doğru yazamadılar. Zaten doğru yazacak adamları da yoktu" diyen Kazan, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu tartışma yeni başlamadı, Anayasa değişikliğinden sonra ilk seçim başlamadan önce başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilir de Meclis çoğunluğu muhalif olursa diye Anayasa 116. maddeyle ilgili telaşa kapıldılar. O zaman Cumhurbaşkanı Meclis'i fesheder, Cumhurbaşkanı da yeni bir seçime girer ve biz 7 Haziran gibi bir imkana kavuşuruz, muhalif parlamentoyu bu tuzakla bertaraf etmiş oluruz diye tuzak hazırlamışlardı. Ancak dediğim gibi beceremediler. Cumhurbaşkanının feshini öne çıkardılar. O sırada bu tartışma başladı. Tekrar edeyim söyledikleri gibi Anayasa'nın 101. maddesinin 2. fıkrasını yorumlamak söz konusu olamaz. Mesele o kadar net."

ERDOĞAN 'KRONOMETRE SIFIRLANDI' DEMİŞTİ

Erdoğan, 28 Ocak Cumartesi günü Denizli'de yaptığı konuşmada, "Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 3-5 medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. Altılı Masa'dakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar" diye konuşmuştu.