Rotterdam Film Festivali'nde, Çiğdem Mater’e destek

Rotterdam Film Festivali kapsamında, Risk Altındaki Sinemacılar Koalisyonu (ICFR) tarafından, son dönemde Türkiye ve İran’da sinemacıların maruz kaldığı haksızlık ve hukuksuzluklar üzerine bir panel düzenlendi.

Hubert Bals Fonu yöneticisi Bianca Taal’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele konuşmacı olarak akademisyen ve sinema yazarı Aslı Özgen; yapımcı Nadir Öperli, senarist-yönetmen Farahnaz Sharifi, şair-senarist-yönetmen Nafiss Nia ve IFCR koordinatörü Sara Ishaq konuşmacı olarak katıldı.

Panele Türkiye’den katılan sinemacılar, Mater’in çekmediği bir belgesel film nedeniyle hapiste oluşuna dikkat çekmek için, A Film That Was Never Made posteriyle fotoğraf verdiler. Festival programında yer alan Aniden ve Kurak Günler film ekipleri de, gösterim öncesi fotoğraf çekiminde Free Çiğdem Mater kartlarıyla, Gezi davası hükümlüsü Çiğdem Mater’e selam gönderdiler.