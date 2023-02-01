Rotterdam Film Festivali'nde, Çiğdem Mater’e destek

Rotterdam Film Festivali kapsamında, Risk Altındaki Sinemacılar Koalisyonu (ICFR) tarafından düzenlenen panelde, Gezi davası hükümlüsü Çiğdem Mater’e selam gönderildi.

Son Güncelleme:
Rotterdam Film Festivali'nde, Çiğdem Mater’e destek

Rotterdam Film Festivali kapsamında, Risk Altındaki Sinemacılar Koalisyonu (ICFR) tarafından, son dönemde Türkiye ve İran’da sinemacıların maruz kaldığı haksızlık ve hukuksuzluklar üzerine bir panel düzenlendi.

Hubert Bals Fonu yöneticisi Bianca Taal’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele konuşmacı olarak akademisyen ve sinema yazarı Aslı Özgen; yapımcı Nadir Öperli, senarist-yönetmen Farahnaz Sharifi, şair-senarist-yönetmen Nafiss Nia ve IFCR koordinatörü Sara Ishaq konuşmacı olarak katıldı.

Panele Türkiye’den katılan sinemacılar, Mater’in çekmediği bir belgesel film nedeniyle hapiste oluşuna dikkat çekmek için, A Film That Was Never Made posteriyle fotoğraf verdiler. Festival programında yer alan Aniden ve Kurak Günler film ekipleri de, gösterim öncesi fotoğraf çekiminde Free Çiğdem Mater kartlarıyla, Gezi davası hükümlüsü Çiğdem Mater’e selam gönderdiler.

Rotterdam Film Festivali'nde, Çiğdem Mater’e destek - Resim : 1

Etiketler
Gezi davası
Son Güncelleme:
Patrik Bartholomeos: Kuran'a karşı vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz Patrik Bartholomeos: Kuran'a karşı vahşi, kibirli ve saygısız saldırıları şiddetle kınıyoruz
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
MHP'li isimler tutuklanmıştı: Sinan Ateş cinayetinde yeni tespitler Sinan Ateş cinayetinde yeni tespitler
ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı
Abdi İpekçi, törenlerle anıldı Abdi İpekçi, törenlerle anıldı
FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı
ÇOK OKUNANLAR
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı