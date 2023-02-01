Usta oyuncu Orhan Aydın'a iş için sosyal medya hesaplarını kapatması teklif edildi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, kendisine gelen “sosyal medya hesaplarını kapat, istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım” teklifine yanıt verdi.

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Usta oyuncu Orhan Aydın'a iş için sosyal medya hesaplarını kapatması teklif edildi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, muhalif açıklamalarını bırakması durumunda yeni dizi ve filmlerde oynama teklifi geldiğini açıkladı. Aydın, “arsız” teklife yanıtının “satılık değilim” olduğunu belirtti.

Orhan Aydın, teklifin kimden geldiğini açıklamazken, kendisine gelen teklifi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Telefondaki ses… ‘Ağabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım…’

Yanıtım... ’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle…

satılık değilim..

olmadım..

olmayacağım..’” 

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