Cami projesine itiraz: 'Anıtkabir'in siluetini bozacak' tepkisi

HKP, Ankara Beşevler’de yapılması planlanan cami projesine itiraz etti. HKP avukatı Ayça Okur, “Atatürk ve silah arkadaşlarının ebedi istirahatgâhlarının anısına saygısızlıkla ihanet anlamına gelen karara itiraz ettik” dedi.

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Cami projesine itiraz: 'Anıtkabir'in siluetini bozacak' tepkisi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘eğitim alanı’ olarak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinden tahsis ettiği alanın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde alınan kararla ‘ibadet alanı’ yapılmasına karşı adım attı.

HKP avukatları, ABB Meclisi’ne itiraz dilekçesini sunarak imar planının iptalini istedi.

ABB ÖNÜNDE AÇIKLAMA

ABB önünde açıklama yapan HKP avukatı Ayça Okur, “Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’nın komutanı Atatürk ve silah arkadaşlarının ebedi istirahatgâhlarının anısına saygısızlıkla ihanet anlamına gelen işbu karara itiraz ediyoruz” dedi.

“KANUNUN ARKASINDAN DOLANILIYOR”

ABB’nin kararının Anıtkabir’i de koruma altına alan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na açıkça aykırı olduğunu belirten Okur, “Hem de mevcut dava ve suç duyurularına rağmen kanunu dolanma yolu ile demagoji ile saldırının devam etmekte olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

“ŞERİATA GİDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ADIMLARIDIR”

Okur, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Yargı kararlarına rağmen ABB Meclisi’nden bir tek itiraz bile çıkmadan, oybirliği ile bir kez daha itiraza konu imar değişikliği kararının alınmasıyla hazırlanan bu plan anayasaca koruma altında olan laiklik ilkesine açıkça saldırı niteliği taşımaktadır. Modern eğitim kurumlarının yıkılıp Ortaçağcı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen alanlar ülkede şeriata giden rejim değişikliğinin adımları olup bu karar Atatürk ve O’nun kurduğu ülkemizin başşehrine yapılan kötülüğün ibret vesikası olarak tarihe geçecektir.”

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