Gaziantep’te Erikçe Ormanı’nda yangın

Gaziantep Erikçe Ormanı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Toplam 5 dönümlük ormanlık alan ile 5 dönümlük boş arazinin etkilendiği yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Gaziantep’te Erikçe Ormanı’nda yangın

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Erikçe Ormanı’nda, yangın çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ormanlık alanda çıkarak kuru otların da bulunduğu boş araziye yayılan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 9 araç ile 30 personel, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç ile 20 personel ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı 2 araç ile 4 personelden oluşan ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Toplam 5 dönüm ormanlık alan ile 5 dönüm arazinin etkilendiği yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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