CHP’li Kılıç, Tarım Bakanı’na sordu: Tayvan’ın geri gönderdiği kanserojen yumurtalar ne oldu?

Tayvan’ın 20 Temmuz’da içinde kanserojen madde bulunduğunu açıkladığı Türkiye’den ithal edilen 127 ton yumurtanın akıbeti hala meçhul. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tarım Bakanlığı’na, yumurtalarla ilgili ne işlem yapıldığını sordu. Kılıç, Bakan İbrahim Yumaklı’ya, “O yumurtalar imha mı edildi, yoksa yurt içinde satışa mı sunuldu?” sorularını yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tayvan’ın Türkiye’den ithal edilen yumurtalarda kanserojen madde tespit etmesinin ardından konuyla ilgili sessizliğe gömülen Tarım Bakanlığı’na bir an önce bilgilendirme yapma çağrısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kılıç, yumurtaların iç piyasada satışa sunulduğu iddialarını gündeme getirdi.

BAKANLIK BİR AYDIR SUSKUN

Sevda Erdan Kılıç, 20 Temmuz 2023 tarihinde Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin, Türkiye’den ithal edilen 127 ton yumurtada kanserojen madde bulunduğunu açıkladığını anımsattı. Kılıç, şunları söyledi:

“Tayvan Gıda Dairesi, Türkiye’den gönderilen yumurtalarda nitrofuran isimli yasaklı bir madde tespit etti. Nitrofuran Türkiye’de de Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir madde. Olayın basın yayın organlarında yer almasının ardından Tarım Bakanlığı inceleme başlattığını açıkladı. Tayvan’a gönderilen yumurtaların ihracatçısının İzmir menşeili bir firma olduğu resmi belgelerden ortaya çıktı. Aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine karşın, Tarım Bakanlığı’nın bu konudaki sessizliği kamuoyundaki kaygıları arttırmaktadır. Tarım Bakanlığı sessizliğini korudukça İzmir başta olmak üzere yurt genelinde halkın gıda güvenliğine ilişkin kaygılar ayyuka çıkmıştır. Tarım Bakanlığı’nı bu konuyla ilgili derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz.”

“TAVUKLAR DA İNCELENSİN”

Sevda Erdan Kılıç, Tayvan’ın içinde kanserojen madde tespit ettiği yumurtaların elde edildiği tavukları da gündeme getirdi. Kılıç, “Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani bu madde tavuklara verilmiş, bu nedenle yumurtada da tespit edilmiş. Peki bu tavuklar ne oldu? Tarım Bakanlığı yumurta ile ilgili inceleme başlatıldığını söylüyor ama aradan geçen süre içinde acaba bu firma kanserli tavukları iç piyasaya sürerek, yurttaşların tüketimine göz yummuş mudur?” diye konuştu.

FİRMA HALA ÇALIŞIYOR

Yumurta ve tavukların ihracatçısı olan İzmir menşeili firmanın hala faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Kılıç, Tarım Bakanlığı’nı bu firmanın ismini kamuya açıklamaya davet etti. Firmaya ilişkin denetim faaliyetlerinin de bir an önce yapılmasını isteyen Kılıç, “Kanserojen gıda ürettiği ortaya çıkan bu firma nasıl hiçbir şey olmamış gibi faaliyetlerine devam edebiliyor? İzmirlilerin hiçbir şeyden haberi yok. İzmirli yurttaşın yanı başında faaliyet gösteren firmanın ürününü Tayvan almıyor, ama firma İzmir’de mahalleliye satış yapabiliyor” dedi.

TAĞŞİŞLİ ÜRÜN LİSTELERİ AÇIKLANSIN

Tarım Bakanlığı’nın daha önce Taklit ve Tağşişli Ürün Listelerini açıkladığını anımsatan Kılıç, söz konusu listelerin tam 17 aydır yayınlanmadığına dikkat çekti. Kılıç, “Tarım Bakanlığı’nın verilerine baktığımız zaman her ay yayımlanan Tağşişli Ürün Listesi’nin en son 2022 yılının Mart ayında yayınlandığını tespit ettik. Bu listelerde firma adı, ürün markası ve üretimdeki uygunsuzluk nedeni açıkça yer alıyordu. Basın yayın organları da bu listeleri haberleştirerek, kamuoyunu uyarıyordu. Bu listelerin yayımlanması firma isimlerinin açıkça ifşa edilmesi nedeniyle dolaylı bir denetim mekanizması da sağlıyordu. Ama gelin görün ki; Tarım Bakanlığı 17 aydır bu uygulamayı kaldırdı. Acaba halkın gıda güvenliğini tehdit eden firmalar Bakanlık üzerinde bir baskı mı kurdu? Neden bu yayınlar birdenbire durduruldu? Yoksa Tarım Bakanlığı artık denetim yapmıyor mu? AKP’nin liyakatsiz kadroları, bir kez daha ülkedeki tek ucuz şeyin insan sağlığı ve hayatı olduğu gerçeğini yüzümüze vurmuş oldu” diye konuştu.

YUMURTALARA NE OLDU?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığınıza herhangi bir bildirimde bulunulmadığı dile getirilse de basın yayın organlarında yer alan haberleri ihbar kabul ederek resen harekete geçtiniz mi? Bu kapsamda, Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi ile iletişime geçerek, ihracatı ve üretimi yapan firmalar hakkında bilgi istediniz mi? Bakanlığınıza ne yanıt verildi?

Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Türkiye’den ithal edip kanserojen madde tespit ettiği 127 ton yumurtanın akıbeti ne olmuştur? Bu yumurtalar iade edilmiş midir? Eğer iade edildiyse bu yumurtalar ihracatçı şirkete mi iade edilmiştir? İade edilen yumurtalar ihracatçı şirkete iade edildiyse, bu şirket tarafından imha mı edilmiştir yoksa iç piyasaya mı sürülmüştür? Tarım Bakanlığı, söz konusu 127 ton yumurtanın takibini nasıl yapmıştır ve hangi sonuçlara ulaşmıştır?

Kanserojen madde bulunması nedeniyle iade edilen yumurtalar içinden Tarım Bakanlığı, numune almış mıdır? Alınan numuneler üzerinde inceleme yapılmış mıdır? Bu incelemenin sonuçları nedir?

TAVUKLAR İÇ PİYASAYA MI SÜRÜLDÜ?

Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bakanlığınız tarafından, ihracatçı şirketin elinde bulunan ve yumurta üretiminde kullanılan bu tavuklar üzerinde de ayrı bir inceleme yapılmış mıdır? Bu incelemenin sonuçları nelerdir?

Kanserojen madde bulunan yumurtaların elde edildiği tavukların akıbeti nedir? Bu tavuklar takip edilmiş midir? Tavukların aynı şirket eliyle iç piyasaya sürüldüğü iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN FİRMALARI AÇIKLAYIN

Tayvan’a ihracatta bulunan söz konusu Şirket’in tüm ürünlerine yönelik bir inceleme yapılmış mıdır? İncelemenin sonucu nedir? Bu Şirketin halk sağlığını tehlikeye atacak başkaca faaliyetlerine rastlanılmış mıdır? Halk sağlığı kapsamında tüketicilerin kaygılarını gidermek için söz konusu şirketin ismini açıklar mısınız?

Tayvan’ın kanserojen madde tespit etmesi üzerine söz konusu Şirkete ilişkin nasıl bir yaptırım uygulanmıştır? Şirketin halk sağlığını tehlikeye attığı öne sürülen faaliyetlerine ilişkin olarak, faaliyetlerinin durdurulması söz konusu olmuş mudur? İdari ve cezai işlemler uygulanmış mıdır?

Ülke sınırları içerisinde üretimi yapılan tüm yumurta, kanatlı eti ve ürünleri için analizler yapılmakta mıdır? Son bir yıl içinde, halk sağlığını tehlikeye düşüren faaliyetlere ne sıklıkla rastladınız? İstatistikleri ve firma isimlerini kamuoyu ile paylaşır mısınız? Bu firmalarla ilgili ne gibi yaptırımların uygulandığını açıklar mısınız?

Bakanlığınız tarafından yayınlanan Taklit ve Tağşişli Ürün Listeleri son 17 aydır yayınlanmamaktadır. Son olarak 18 ay önce yayınlanan bu liste, neden bir buçuk yıldır yayınlanmamaktadır? Yayınlara son vermenizin nedeni nedir?

Bakanlığınızın İlaç Takip Sistemi çalışıyor mu? “Ulusal Kalıntı İzleme Planı” uygulanıyor mu?”

Kaynak: Gerçek Gündem