CHP’den veterinerler için kanun teklifi: Şiddette cezalar arttırılsın

CHP'li Demir, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yer alan sağlık personeline şiddette ağırlaştırılmış ceza düzenlemesine veteriner hekimler ve onların personellerinin de dahil emilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı.

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CHP’den veterinerler için kanun teklifi: Şiddette cezalar arttırılsın

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, veteriner hekimlere yönelik şiddetin sağlıkta şiddet kapsamında tanınması için kanun teklifi hazırladı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yer alan sağlık personeline şiddette ağırlaştırılmış ceza düzenlemesine veteriner hekimler ve onların personellerinin de dahil emilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı.

VETERİNER HEKİMLERE KARŞI ŞİDDETTE CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK

Teklife göre, veteriner hekimler ve veteriner kliniklerinde çalışan personele karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Veteriner hekimlere yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ve bu konuda bir yasal düzenleme bulunmadığını vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir. Ne yazık ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte ve kamuoyuna yansımamaktadır. Yaşanan bu şiddet olayları, veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok veteriner ya mesleğini bırakarak başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır." dedi.

VETERİNER HEKİMLER DE SAĞLIKTA ŞİDDET MAĞDURU

CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır. Dünyanın her yerinde veteriner hekimlerin özlük hakları diğer sağlık çalışanları ile paralel olarak düzenlenmektedir. Ancak ülkemizde mevcut mevzuatta veteriner hekimlere karşı şiddeti öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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