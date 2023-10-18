Hizbullah'ın vakfı okullara sızmak istiyor: Bilgi yarışması için okullara talimat

Gerici derneklerin ve tarikatların artık cirit attığı okullara, Meclis'e girmesi ile birlikte el yükselten Hizbullah da girmeye çalışıyor.

BAKANLIK EL VERDİ

soL'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Hizbullah'a ait Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın 11 Şubat 2024 tarihinde yapacağı bilgi yarışmasının okullar tarafından duyurulması istendi.

Tüm Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına iletilmesi için gönderilen yazıda yarışmaya izin verilerek duyurulması talep edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan, aynı zamanda Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve Hz. Muhammed kitabının yazarı Adnan Akgönül'ün imzasını taşıyan duyuru Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üst yazı ile okullara iletilmeye başlandı. Duyurunun ulaştığı okullardan alınan bilgiye göre etkinliğin öğrencilere duyurulması ve afişlerinin yapılması istendi.

DERNEK BAŞKANI ESKİ HÜDAPAR'LI

Derneğin şu anki başkanı ise eski bir HÜDAPAR yöneticisi olan Mehmet Beşir Şimşek.